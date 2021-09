Adesso tocca a Duncan: un’altra scommessa vinta da Italiano

L'ennesima scommessa vinta da Italiano. Alfred Duncan è ponto a prendersi il centrocampo viola contro i suoi ex tifosi

Chiamatela fortuna, ma Italiano non sta sbagliando nulla da quando è arrivato a Firenze. L'ex Spezia ha iniziato a prendere scelte fin dal primo giorno in viola e si sono rivelate tutte e sottolineo, tutte giuste. La lista è lunga e continua ad arricchirsi con i nomi dei vari giocatori che Italiano ha rivitalizzato, tra questi c'è indubbiamente Alfred Duncan .

Come riportato da Repubblica, Duncan non è quel giocatore che ti svolta la partita da solo ma anzi, ha bisogno di essere inserito nel posto giusto e nella squadra giusta. Qui si è vista la bravura dell'allenatore che non si lasciato prendere dal panico o dai pregiudizi di stagioni disastrosi e ha dato fiducia all'ex Sassuolo, senza guardare in faccia nessuno. Tra l'altro, così come Biraghi, Duncan proviene dalle giovanili neroazzurre e chissà se questa sera riuscirà ha lasciare un ricordo diverso nella mente dei suoi ex tifosi.