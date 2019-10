Ad Serie A su Ribery: “Ci sta facendo vedere il meglio del suo repertorio”

Franck Ribery è il miglior giocatore di settembre della Serie A. Domani, prima della gara contro l’Udinese, sarà premiato. In un comunicato stampa, l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato così del campione francese:

Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un Campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. E’ un piacere che il primo MVP della stagione sia stato assegnato a un campione come lui.