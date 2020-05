Ad Fincantieri racconta: “Chiesa e Tonali, vorrei i migliori talenti italiani alla Juventus”

Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, è l’uomo che ha guidato la ricostruzione del Ponte di Genova. A Tuttosport ha raccontato questa esperienza e da tifoso della Juventus ha espresso i suoi sogni:

Ho un desiderio, vorrei vedere in bianconero il maggior numero possibile di talenti italiani, come Chiesa e Tonali, per esempio. E pure Zaniolo sta maturando a vista d’occhio. Soffro quando vedo che i nostri giovani ci lasciano per andare a giocare altrove. Pur di vedere una Juventus più italiana sono disposto a rinunciare a qualche scudetto.