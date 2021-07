ACF: gli auguri social a Gomez. L’ex centravanti tedesco spegne 36 candeline

Purtroppo quella relativa all'attaccante ex Bayern è stata un'esperienza amara in riva all'Arno

Oltre quindicimila tifosi ad attenderlo in quel caldissimo pomeriggio di metà luglio del 2013 e tanto, tantissimo entusiasmo. Tutti pensavano che l'arrivo di Mario Gomez dal Bayern Monaco fosse uno dei colpi migliori della storia gigliata, la coppia d'attacco con Giuseppe Rossi faceva sognare il popolo viola. Poi, invece, sappiamo tutti come davvero è andata. Oggi Gomez compie 36 anni (si è ritirato dal calcio giocato nel giugno 2020): la Fiorentina non si dimentica di lui e gli porge gli auguri via social.