Accordo Ramadani-Della Valle: Commisso sapeva tutto

Sulle pagine di Repubblica, si torna a parlare della notizia del New York Times, che vedeva protagonisti Della Valle e Ramadani. Commisso ne era conoscenza? La risposta che arriva dal suo staff personale prima è stata vaga («L’acquisto della Fiorentina venne fatto in tempi velocissimi, i legali e i loro assistenti hanno controllato tutti i contratti dei giocatori, erano migliaia di pagine»), poi, nel corso di una seconda telefonata, è più chiara: non sono stati colti di sorpresa. « Non sarà comunque un problema nostro » , tagliano corto. I Della Valle, attraverso un comunicato, hanno spiegato che « tutti gli accordi presi sono stati resi disponibili alla nuova proprietà » . Dunque, Commisso sapeva. « Ma questo – aggiungono da New York – non implica che Ramadani potrà chiederci soldi, lui sa che non potrà farlo. Siamo una nuova società, con metodi diversi». Con l’agente gli americani dicono di avere un «buon rapporto ma non esclusivo». Però Vlahovic e Milenkovic sono molto richiesti, e Ramadani sta cercando di piazzarli. Il secondo potrebbe essere ceduto. A quale prezzo? E se Commisso dovesse dire no, sarebbe obbligato a pagare una ” penale”? Da New York lo escludono, anche se, in termini legali, il vincolo ci sarebbe