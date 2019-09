A Roma uno scudetto insieme, adesso Montella e Di Francesco si sfidano per non restare giù

Alla Roma hanno vinto uno scudetto insieme, domani sera Montella e Di Francesco si sfideranno per lasciare la zona calda della classifica. Il Corriere dello Sport analizza la sfida fra i due grandi amici fin dai tempi di Empoli. In carriera hanno fatto staffetta, lavorato nelle stesse piazze ma in tempi diversi come alla Sampdoria. Prima del ritorno dell’Aeroplano sembrava che a Firenze dovesse arrivare Eusebio, ma non è andata così. Domani sarà sfida vera.