A. Orlandini: “Nonostante il campionato, annata importante. Cabral si è ripreso”

L'ex viola Andrea Orlandini ha parlato a Tuttomercatoweb.com della stagione della Fiorentina: "La squadra ha fatto un campionato non all'altezza, però tutto sommato è in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference e se vince questi titoli sarebbe un'annata importante. Nella seconda parte di stagione è andata meglio: Cabral ha fatto qualche gol in più e si è sbloccato. I due centravanti non erano piaciuti, poi il brasiliano si è ripreso dunque meglio così. Ora vediamo questo finale di stagione e poi i dirigenti valuteranno il da farsi. I dirigenti? Il loro è stato un buon operato. Anche se nel campionato non siamo riusciti a stare nelle prime posizioni, ora ci sono le coppe e la squadra e la società se le meritano".