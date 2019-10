A Minervino è scoppiata la Castrovilli-mania: tre giorni tra autografi e selfie

Approfittando della sosta per la Nazionale, Gaetano Castrovilli è tornato a Minervino Murge per abbracciare i suoi cari e salutare i tanti amici e conoscenti che non hanno fatto mancare il loro affetto. Nel paese è scattata quella che minervinolive.it ha definito la Castovilli mania: una tre giorni tra strette di mani, selfie e autografi per la sua gente, in particolare con i bambini che lo hanno già eletto a loro beniamino. Nel suo soggiorno, c’è stata per “El Castro” anche la visita ad una scuola calcio locale e la possibilità per tanti ragazzi di poter star vicino a un calciatore che sta impressionando giornata dopo giornata sul campo.