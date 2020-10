A. Lucarelli: “Saponara? Poco tempo e non c’erano i termini”

Intervistato da Radio Bruno, il Club Manager del Parma Alessandro Lucarelli ha chiarito la vicenda Saponara, che alla fine è rimasto alla Fiorentina:

Non siamo riusciti ad accordarci, era un’idea che avevamo ma non ci sono stati modi di portare a termine la trattativa. Sul prestito avevamo provato ad accordarci ma non abbiamo potuto avere la giusta tranquillità per accontentare le parti. Il campionato? Mi aspettavo che la partenza del Parma non sarebbe stata la migliore, la vittoria di ieri è stata fondamentale. Ora abbiamo la rosa al completo e potremo lavorare sui giocatori. Sulla Fiorentina posso dire che ha grandissimi giocatori e troverà la quadratura del cerchio perché la qualità non manca.