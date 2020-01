La Fiorentina è arrivata a Bologna, dove domani giocherà il lunch game alle 12.30 al Dall’Ara. Trasferta breve per i viola che, come testimonia il sito ufficiale, Violachannel.tv, è già iniziata. Il pullman viola ha infatti percorso il tratto dell’A1 che ha portato giocatori e staff nell’albergo che ospiterà la comitiva viola della città emiliana, per riposare in vista del delicato match con i rossoblu.