Antognoni non si nasconde: “L’ossatura della squadra c’è, ma i ruoli scoperti…”

Giancarlo Antognoni è intervenuto oggi ai microfoni di Sky commentando le manovre della Fiorentina: “Vogliamo dare esperienza al gruppo, per questo abbiamo preso Boateng e Badelj, ma abbiamo preso anche un giovane come Lirola. Inoltre inseriremo dei ragazzi dal nostro settore giovanile. Qualche ruolo è ancora scoperto ma abbiamo un’ossatura importante costituita da Pezzella, Milenkovic, Chiesa. E non voglio dimenticare neanche Biraghi e Benassi” ha detto il club manager viola. MA I DUE ADESSO SONO IN BILICO