Clamoroso, Spalletti taglia corto! Di Marzio: “Finita con l’Italia”. E ora Pioli?

E adesso?

Spalletti presto non sarà più il ct, darà le dimissioni. Resta soltanto da capire se ci sarà lui in panchina contro la Moldavia, con l'addio posticipato a martedì, o se già oggi si interromperà la sua esperienza con la presentazione delle dimissioni. Stefano Pioli resta il favorito per prendere il suo posto, e in questo caso la Fiorentina sarebbe chiamata a rituffarsi sul mercato allenatori per la propria panchina. Attenzione al tentativo per Ranieri, passato a Senior Advisor della Roma: se andasse in porto, cambierebbe tutto.