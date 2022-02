LIVE – Italiano: “Spezia mai una partita come le altre. Dispiaciuto per le voci”

Il tecnico gigliato prende la parola in conferenza stampa, Italiano ha risposto alle domande dei giornalisti in vista di Spezia-Fiorentina

Paolo Poggianti

Vincenzo Italiano prende la parola in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti in vista di Spezia-Fiorentina. Non una partita come le altre per il tecnico di Ribera, grande ex della sfida del "Picco".

Spezia una partita come le altre? Non esiste, non posso mai rispondere così. Sono stati due anni indimenticabili, fantastici. Ho conosciuto persone eccezionali, dentro e fuori dal campo. Ne approfitto per dire che sono dispiaciuto per quello che sta circolando, per l'accoglienza che avrò. L'errore che ho commesso è quello di non aver comunicato alle persone intorno a me quello che stava accadendo. Mi assumo la responsabilità di quello che non ho fatto, chiedo scusa alle persone che si aspettavamo questo da me. Credo crescerò tantissimo

Ripartire in campionato? La nostra concentrazione adesso è solo sul fare punti in campionato. Lo dicevo alla vigilia che l'avevamo preparata bene. L'Atalanta degli ultimi anni in casa è una squadra davvero temibile. Adesso pensiamo a ripartire in campionato, una partita difficile per come sta lo Spezia e per come il Picco spinge la squadra spezzina.

Maggiore, Gyasi e gli altri? Lo Spezia sta diventando una squadra forte per l'esperienza in più che hanno questi giocatori. Sono cresciuti tantissimo, sono dei potenziali leader. Avranno un futuro importante, con la loro crescita sapranno ritagliarsi uno spazio importante nella massima categoria.

Piatek? Ha una voglia matta di essere decisivo, importante. Di ritagliarsi un grande spazio nella Fiorentina. Non lo conoscevo: è un professionista esemplare. Se mette anche il sapere giocare lontano dall'area può allargare le sue vedute calcistiche. Fuori dai 16 metri può migliorare, deve mettersi a disposizione. La doppietta e la prestazione mi fanno molto felice.

Odriozola? Ad Alvaro è accaduto quello che dico per i nuovi adesso. Ha messo dentro grandissima personalità, ha alle spalle partite con Bayern Mobaco e Real Madrid. Si sta innamorando di tutto quello che lo circonda: città, tifosi etc. Si sente uno che può trascinare

Il centrocampo? A Bergamo ho preferito dare spazio chi giocherà anche a Spezia. Ho grande fiducia in quello che potranno fare , tutti e quattro i giocatori che sono a disposizione.

Difficoltà domani? L'aspetto psicologico dello Spezia non li frenerà a venirci ad aggredire. Ci saranno momenti di difficoltà, potrebbe somigliare ad una partita come Venezia. Dovremo controbattere colpo su colpo, sarà una partita di grande intensità. Approcciarla bene e non fallire a livello qualitativo, questo fa vincere o perder

Amrabat? Domani dovrà guidare il nostro centrocampo. Il suo pane andare a prendere la palla, può andare a nozze se inizia a verticalizzare più rapidamente può fare quel ruolo. Sa trasmetterla. è un giocatore forte, un nazionale. è arrivato a Firenze per dimostrare il suo valore

