Ancora Commisso: “Orgoglioso di fare da padrone di casa della Fiorentina, sono partito con la musica”

Si svolge oggi, nei locali della tribuna autorità dello stadio Franchi, la conferenza stampa di presentazione del concerto di Gianna Nannini. A fare gli onori di casa per presentare l’evento, previsto per il 30 Maggio 2020, per la Fiorentina ci sono il club manager Giancarlo Antognoni e il tycoon Rocco Commisso, queste le sue parole:

Sono onorato di essere qui ad accogliere nella mia casa un illustre rappresentante della musica italiana. Forse non sapete che ho iniziato proprio così la mia avventura negli Stati Uniti. Sono orgoglioso di aver realizzato in America la prima discoteca italo-americana a New York, dove ho avuto la fortuna di ospitare grandi cantanti italiani tra i quali Pupo (LEGGI QUI), i Camaleonti, Gianni Nazari etc. Adesso la discoteca non ce l’ho più (ride ndr.), ma troverò il modo di accogliere Gianna, qui a Firenze ed anche a casa mia: a New York.

La Fiorentina, nella persona del presidente Commisso e della moglie Catherine ha regalato un maglia personalizzata alla cantante senese.

Alcuni scatti della mattinata in esclusiva per ViolaNews. Presenti, a rappresentare il comune di Firenze, l’assessore allo sport Cosimo Guccione e Tommaso Sacchi, assessore alla cultura.