Fiorentina e Napoli si sfidano allo Stadio Franchi. Segui con noi l'avvicinamento e la diretta della sfida

Redazione VN

Dpo un inizio di stagione traballante, Fiorentina e Napoli vogliono cambiare passo. Entrambe vengono da un successo in campionato, con Vanoli che sembra aver dato una nuova linfa ai viola. Al Franchi va in scena il primo big match casalingo della stagione. Segui con noi l'avvicinamento e la successiva diretta della sfida.

Le probabili

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea, Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Atta, Njie; Beto. All. Vanoli

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Oliveira; Gilmour, Lobotka, Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri

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