Viareggio Cup, ecco i gironi. Viola con Genoa e due straniere

Si è svolto nella Sala di Rappresentanza del Comune di Viareggio il sorteggio degli 8 gironi della 72a Viareggio Cup che si terrà dal 16 al 30 marzo 2020. Saranno 32 le squadre al via del Torneo riservato da quest’anno alle formazioni Under 18. Presenti, oltre al presidente del Centro Giovani Calciatori Alessandro Palagi, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, il consigliere regionale della Figc-Lnd Toscana Giorgio Merlini e Eugenio Fascetti, già giocatore della selezione versiliese che prese parte all’edizione del 1954.

Quest’anno il giuramento d’apertura, prima della partita inaugurale che vedrà in campo al “Picco” di La Spezia (con diretta tv su RaiSport) il Bologna campione in carica, sarà letto dall’ex centrocampista di Juventus e Nazionale Claudio Marchisio, che proprio con la formazione bianconera vinse la Coppa Carnevale nel 2005. La presentazione ufficiale è fissata per lunedì 9 marzo al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Questi i raggruppamenti:

Gruppo A *

Girone 1: Bologna, Newell’s Old Boys (Argentina), Sassuolo, Carrarese

Girone 2: Inter, A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Parma, Alex Transfiguration (Nigeria)

Girone 3: Roma, Metta Riga (Lettonia), Livorno, Pescara

Girone 4: Sampdoria, Aarhus (Danimarca), Spezia, United Youth Soccer Stars (Stati Uniti)

Gruppo B **

Girone 5: Atalanta, Atlantida Juniors (Uruguay), Spal, Tiki Taka Academy (Nigeria)

Girone 6: Fiorentina, Atromitos (Grecia), Genoa, Westchester United (Stati Uniti)

Girone 7: Torino, Rayo Vallecano (Spagna), Empoli, Cosenza

Girone 8: Milan, Botafogo (Brasile), Rappresentativa Serie D, Euro L.I.A.C. New York (Stati Uniti)



* Le partite del gruppo A si disputeranno lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 marzo

** Le partite del gruppo B si disputeranno martedì 17, giovedì 19 e sabato 21 marzo