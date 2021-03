Under 18 sconfitti dal Torino. Viola sfortunati: tre pali e un rigore sbagliato

La Fiorentina Under 18 ha perso per 2-0 contro il Torino nella quinta giornata di campionato [CLICCA PER LEGGERE RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA]. La squadra di Renato Buso, che arrivava al confronto da prima in classifica, può recriminare. Nel primo tempo i viola hanno colpito due pali, con Fiumalbi e Innocenti; nel mezzo il vantaggio granata di Calò su rigore. Nella ripresa il raddoppio di Gheralia e il terzo palo viola di giornata, con Barducci su rigore. Fiorentina che resta a 7 punti in classifica. Venerdì prossimo di nuovo in campo, contro la Roma al Bozzi alle ore 15 nella sesta giornata di campionato.

