La Fiorentina cede Niccolò Chiorra al Grosseto. Il portiere classe 2001 si trasferisce al club di Serie C a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore del club viola. Per Chiorra, che in stagione ha giocato quattro partite con la Primavera gigliata, si tratta della prima vera esperienza nei professionisti, dopo le convocazioni ottenute con la prima squadra a Firenze.

