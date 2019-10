Supercoppa Italiana Primavera: le info sui biglietti per il settore ospiti

I biglietti per assistere alla finale di Supercoppa Primavera TIM 2019-2020 Atalanta-Fiorentina, in programma lunedì 28 ottobre alle 20.30 al Gewiss Stadium di Bergamo, saranno acquistabili dalle 12 di martedì 22 alle 20.30 di lunedì 28 ottobre 2019. Ai tifosi dell’A.C.F. Fiorentina è riservato il “Settore ospiti” del Gewiss Stadium. Il biglietto per accedere al “Settore ospiti” è acquistabile senza obbligo di Fidelity Card. Il “Settore ospiti” non sarà in vendita il giorno della partita. Lo si legge sul sito dell’Atalanta.

