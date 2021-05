Sorride l’Under 17, il derby è viola: netto successo contro il Pisa

Esultano i ragazzi di mister Falanga

Netto successo per l'Under 17 viola nel derby contro il Pisa. I ragazzi allenati da mister Falanga hanno battuto infatti il club nerazzurro con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Sene ed al goal di Macchi. La vittoria permette ai giovani ragazzi viola di non staccarsi dal gruppo là davanti in classifica, mentre il Pisa è sempre più ultimo con soli 2 punti conquistati nelle sei partite fino a qui disputate.