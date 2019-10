Simonti: “Un onore essere il capitano della Fiorentina. Marcelo e Maldini i miei modelli”

Il capitano della Fiorentina Primavera, Federico Simonti, è stato intervistato da Radio Bruno Toscana, all’antivigilia della finale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta, in programma lunedì sera a Bergamo:

E’ un onore indossare la fascia di capitano, sono alla Fiorentina da quando avevo 9 anni, in più sono tifoso viola. Andavo in curva da bambino, è anche strano avere la fascia di capitano, era uno dei miei sogni.

Sono rammaricato per gli ultimi risultati, i pareggi sono dovuti a episodi. Vincere un altro trofeo? Sarebbe bello vincerne uno a inizio stagione, la società ci è vicino, dimostreremmo che siamo ancora noi la squadra da battere. L’Atalanta è una squadra difficile da battere, ma se giocheremo come contro il Torino l’anno scorso in finale di Coppa Italia ce la potremo fare.

Ho scelto di restare in Primavera per dare una mano ai compagni, posso mettermi in mostra, è stata una scelta concordata con la società. Sono contento di quest’inizio di stagione.

Posso migliorare nella fase difensiva nell’uno contro uno, come pregio dico la buona struttura fisica. Modelli? Marcelo e Maldini per la fase difensiva.

Mi caricare giocare davanti ad un grande pubblico, è stato bello giocare anche al Filadelfia di Torino. L’assenza di Dalle Mura a Bergamo? Spero che peserà poco.

Rasmussen, Pedro e Vlahovic? Ci hanno portato sicurezza, non hanno avuti atteggiamenti menefreghisti. Vlahovic? Sarà una presenza importante, lo spero se sarà convocato. Duncan? E’ una persona socievole.