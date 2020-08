Rottura col passato: la nuova Primavera è figlia del Granducato

“La nuova Primavera è figlia del Granducato“: questo il focus de La Nazione sulla Fiorentina Primavera, fresca vincitrice della Coppa Italia contro il Verona. C’è tanta Toscana, infatti, nella formazione di Alberto Aquilani.

Facendo un rapido calcolo di quelli che sono i giocatori in età da Primavera presenti oggi nella rosa di Aquilani (tra i classe 2000 e i 2003), ci si accorge che esiste una vera e propria formazione che copre tutti i territori della Toscana: dal portiere Chiorra (nativo di Bagno a Ripoli), ai centrali Dalle Mura (Pietrasanta), Chiti (Firenze), Ghilardi (Lucca), agli esterni Simonti (Bagno a Ripoli), Edoardo e Niccolò Pierozzi (gemelli nati entrambi a Firenze) e Ponsi (Lucca), passando per i centrocampisti Fiorini (fiorentino doc ma nato a Bagno a Ripoli), Sacchini (Firenze) e Neri (Pisa) per arrivare all’attaccante Di Stefano (Viareggio). Una squadra di fratelli, nati tutti con il viola nel cuore e il sogno, un giorno, di esordire assieme ai grandi all’Artemio Franchi. Tanto per fare un esempio, nell’undici titolare che nell’aprile 2019 ha conquistato la quarta coppa Italia Primavera contro il Torino c’erano tre toscani in campo (e dei restanti otto, ben sette non erano nemmeno italiani) e appena otto in tutta la rosa.