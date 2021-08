Riprende la stagione delle giovanili viola: ecco dove si alleneranno

Giovani viola al lavoro

La Primavera è già in ritiro a Fiumalbo e, in attesa del rientro dei sei giocatori aggregati alla prima squadra a Moena (Andonov, Krastev, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Frison), prepara l'esordio al Torneo di Vignola. Oggi saliranno a Barberino di Mugello gli Under 18 di Papalato e gli Under 17 di Galloppa. Resteranno a Firenze invece gli Under 16 di Capparella, che si alleneranno al Barco, e gli Under 15 di Magera, di scena alle Due Strade. Lo scrive La Nazione.