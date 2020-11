Primavera, Spalluto: “Mi ispiro a Vlahovic, parliamo spesso. Aquilani? Ci fa crescere”

L’attaccante della Fiorentina Primavera, Samuele Spalluto, è intervenuto a Radio Toscana:

Il gruppo è positivo: sono mancati i risultati ma non la prestazione. Continuando ad allenarci e a dare il massimo riusciremo a toglierci tante soddisfazioni. Prima squadra? Mi ispiro a Vlahovic che è stato mio compagno nelle scorse stagioni. E’ un riferimento per la determinazione e per la cattiveria, sia in allenamento che in partita. Ogni tanto ci parlo ed è un ragazzo d’oro. Aquilani? Ha tanta esperienza e trasmette tanto sia a livello umano che da calciatore. Questo è importante per farcii crescere.