Primavera, il Coronavirus incide sul calendario: rinviata una partita della Fiorentina

La Lega Serie A ha reso noto di aver rinviato a data da destinarsi le sfide dell’Empoli Primavera contro la Sampdoria e la Fiorentina, valide rispettivamente per la quarta e quinta giornata del campionato Primavera 1 TIM. Ma le gare rinviate sono anche altre: Torino-Milan in questo week end mentre nel prossimo turno, anche Juventus-Sampdoria e Spal-Ascoli. Oggi era in programma un’altra sfida rimandata, quella fra Juventus e Ascoli.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CAMPIONATO PRIMAVERA