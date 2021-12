Primavera viola, focolaio Covid: sospese le attività e rinviate due partite

Primavera 1, rinviate le gare Spal-Fiorentina e Fiorentina-Napoli: il comunicato diramato dalla Lega Serie A

A seguito della richiesta pervenuta da parte della Fiorentina, in accordo con la Spal ed il Napoli, si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare del Campionato Primavera 1 Spal-Fiorentina, valevole per la tredicesima giornata di andata, e Fiorentina-Napoli, valevole per la quattordicesima giornata di andata. Le gare erano rispettivamente programmate per domenica 19 dicembre 2021 e mercoledì 22 dicembre 2021.