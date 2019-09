Primavera: biglietti in vendita per Fiorentina-Roma

ACF Fiorentina comunica che la gara Fiorentina-Roma valevole per la terza giornata del Campionato Primavera 1 Tim 2019/2020, inizialmente in programma al Gino Bozzi, si disputerà allo stadio Artemio Franchi il 28 settembre nel medesimo orario di programmazione, alle ore 17.00. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia, Violachannel e Twitter ACF Fiorentina.

Aperta la vendita dei biglietti nei seguenti settori: Maratona Centrale,Maratona,Parterre di Maratona coperto e Parterre di Maratona scoperto a 5 € , ridotto per abbonati 2 € , Under 14 1 €.

INTERO PREVENDITA: Presso le biglietterie ufficiali ACF Fiorentina.RIDOTTO ABBONATO: Presso le biglietterie ufficiali ACF Fiorentina e sul canale web https://promozioni.ticketone.it/search speciale promozione per tutti i tifosi abbonati alla stagione 2019/20.RIDOTTO UNDER 14: Promozione per tutti i ragazzi nati dal 01/01/2006, acquisto contestuale con un accompagnatore, presso le biglietterie ACF Fiorentina. Lo scrive violachannel.tv.

-> CLICCA PER LEGGERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI “PRIMAVERA 1”