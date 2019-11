Primavera, Bigica: “Il nostro campionato è più performante. Voglia tornare subito alla vittoria col Genoa”

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato a Violachannel.tv in vista del prossimo match contro il Genoa:

Il Genoa è un avversario complicato, ha delle assenze importanti, ma che è in un momento di grande fiducia e bel gioco, con individualità importanti. Sarà una partita tosta e ci prepariamo per far bene. Siamo in una serie positiva che ci permette di essere nella zona play off. La vittoria manca da un po’ e vorremmo tornare a prendere i 3 punti già col Genoa. Loro sviluppano molto bene la fase offensiva, non dovremo commettere errori individuali che in questo momento stiamo pagando a caro prezzo. Sapevamo che con i 5 fuori quota il campionato si sarebbe alzato di livello, adesso è molto più performante. Comunque ci sono già dei giovani cresciuti qua che stanno giocando con continuità nelle prime squadre, è un campionato che ti aiuta a crescere e quest’anno l’asticella si è alzata ulteriormente, chi farà bene quest’anno potrà ambire a palcoscenici importanti.