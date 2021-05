Primavera 1, dall’anno prossimo si sale a 18 squadre. Ecco come

La Lega ha approvato le modifiche per il prossimo campionato Primavera: da 16 a 18 squadre con ben 4 promozioni dalla Primavera 2

Durante la riunione di Lega nel quale è stata approvata la nuova formula della Coppa Italia, c'è spazio anche per alcune modifiche relative al campionato di Primavera 1. Ecco il comunicato: "E' stata valutata positivamente la riforma del Campionato Primavera 1 TIM come proposta dalla Figc, con incremento dalla prossima stagione del numero delle partecipanti da 16 a 18 tramite 2 retrocessioni in Primavera 2 a fronte di 4 promozioni da questa categoria".