Pre season 2021-2022: il programma della Fiorentina Primavera

Il programma della Fiorentina Primavera che porterà all'inizio delle attività ufficiale

"La Primavera Viola si è ritrovata questa settimana per svolgere l’iter sanitario dell’emergenza Covid-19 per poi effettuare le consuete visite mediche e successivamente test fisici e lavoro sul campo. I ragazzi allenati da mister Aquilani lavoreranno a Firenze fino a sabato per poi spostarsi a Fiumalbo (MO) per effettuare il ritiro che terminerà il 13 agosto."