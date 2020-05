Non solo la Primavera viola, c’è una concorrente (sua ex) per mister Gilardino

Il nome di Alberto Gilardino sta circolando in chiave Fiorentina. L’ex bomber oggi allena la Pro Vercelli in Lega Pro. Secondo quanto scrive Tuttosport, il Piacenza sarebbe pronto ad ingaggiarlo per il futuro. Gilardino ha iniziato proprio lì la sua carriera luminosa da calciatore. La Fiorentina invece lo ha inserito nella rosa dei papabili per la panchina della Primavera dopo l’addio di Emiliano Bigica. E DI QUESTA POSSIBILITA’ NE HA PARLATO LO STESSO GILARDINO