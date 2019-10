Mazzantini, Under 15: “Un sogno allenare in viola”

Queste le parole di Mirko Mazzantini ai microfoni di Violachannel:

Sugli inizi da allenatore e il sogno di entrare nel settore giovanile viola

Ho iniziato la mia carriera da allenatore 22 anni fa in un piccolo settore dilettantistico, il mio sogno era quello di arrivare nella Fiorentina che è la squadra per cui ho sempre fatto il tifo. Adesso ci sono e chiaramente la mia passione è massima.

La ricerca del risultato attraverso il gioco e la crescita dei ragazzi

Tutte le nostre squadre ricercano un gioco propositivo; non solo perché pensiamo che sia funzionale alla ricerca del risultato, ma anche perché dominare gli avversari pensiamo sia la miglior via per far crescere i nostri giocatori. Le vittorie passano, ma quello che conta per un allenatore del settore giovanile, ciò che dà la massima soddisfazione è vedere i ragazzi con i quali hai lavorato arrivare in prima squadra.