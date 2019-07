Qui Moena, finita la seduta: si rivede Thereau. Nel pomeriggio la gara col Bari

Dopo la doppia seduta di ieri la Fiorentina B torna in campo per continuare nella preparazione per il prossimo campionato. Per oggi pomeriggio, ore 17, è prevista la seconda amichevole della settimana contro il Bari, ex squadra dello stesso Bigica che a partire da agosto inizierà il suo campionato di Serie C.

10:35 – Al via la seduta: i portieri scendono come di consueto in campo per primi, mentre il resto della squadra sta conducendo il riscaldamento appena al di fuori della palestra. Bigica a colloquio con lo staff.

10:42 – Sono circa trenta i tifosi sugli spalti, presenza più o meno in linea con le sedute degli scorsi giorni.

10:48 – Si rivede Cyril Thereau: il francese torna al lavoro con la squadra dopo il colloquio a Milano con Pradè e Barone di ieri.

11:02 – Prove di formazione per Bigica, che divide i suoi in due squadre che si esercitano nella costruzione dal basso.

11:19 – Di seguito i due undici: 1 – (Ghidotti); Pierozzi, Illanes, Baroni, Zanon; Schetino, Hanuljak, Meli; Marozzi, Gori, Maganjic. 2 – (Ghidotti); Ponsi, Dalle Mura, Mosti/Gelli, Simonti; Bangu, Fiorini, Pierozzi; Simic, Longo, Kukovec.

11:30 – È il momento dei calci piazzati. Calciano Marozzi, Simic, Maganjic e Fiorini, staccano di testa Meli, Baroni, Illanes, Gori e Schetino.

11:42 – Finita la sessione di allenamento.