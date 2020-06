Parole dure dell’ex viola, ora tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, sulla ripresa del campionato nell’intervista rilascia al Corriere dello Sport:

Sarà un campionato falsato, anomalo, ma deve finire per cause di forza maggiore. Quindi concludiamolo e via, ci aspettano due mesi intensissimi . Peraltro la nostra è stata una delle squadre più colpite dal virus: vedo questi ragazzi che fanno più fatica di altri a recuperare, prima non era così.