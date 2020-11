Ufficiale: stop momentaneo al campionato Primavera

AGGIORNAMENTO ORE 17.55: “La Lega Serie A ha comunicato che – considerate le attuali problematiche legate all’emergenza epidemiologica Coronavirus-COVID-19, l’esigenza prioritaria di tutelare la salute dei giovani tesserati e l’impossibilità di assicurare le medesime misure di prevenzione e protezioni vigenti ed applicabili nelle competizioni professionistiche – il campionato Primavera 1 TIM è sospeso con effetto immediato fino a giovedì 3 dicembre 2020“.

La Lega Serie A ha deciso di sospendere il campionato Primavera per almeno un mese in ottemperanza alle misure contenuto nel nuovo DPCM e per evitare la diffusione del Coronavirus. Sarebbe, inoltre, stato deciso di dotarsi di un unico laboratorio per l’analisi di test e tamponi dopo quanto accaduto con la Lazio. Lo riferisce Sky Sport.

