In occasione del Raduno a Coverciano che si terrà tra il 2 e l’8 luglio per la Fase Finale del Campionato Europeo a Yerevan, in Armenia, (si giocherà tra il 10 e il 28 dello stesso mese) il tecnico federale dell’Italia Under 19 Carmine Nunziata ha convocato i seguenti calciatori della Fiorentina: Ghidotti Simone e Ferrarini Gabriele.