Giovanili, tre vittorie e un pareggio nel weekend della Fiorentina

Per una Femminile che piange (LEGGI), ci sono dei giovani che sorridono. Infatti, la Fiorentina Under 18 di Renato Buso ha battuto il Milan a domicilio per 0-1 [CLICCA]. Non è finita, perché Marco Donadel e i suoi Under 17 hanno avuto ragione del Crotone con un rotondo 3-0 [CLICCA], e gli Under 16 allenati da Daniele Galloppa hanno superato il Benevento per 2-0 [CLICCA]. Non vittoriosi, ma nemmeno sconfitti, gli Under 15 guidati da Marco Capparella, che sempre contro il Benevento hanno ottenuto un 2-2 [CLICCA].

Clicca sui campionati per rimanere aggiornato su ognuno di essi:

-> UNDER 18

-> UNDER 17

-> UNDER 16

-> UNDER 15