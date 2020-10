Giovanili, si fermano i campionati Nazionali dagli U18 agli U13. Allenamento ok

La FIGC informa che, alla luce del periodo, il presidente del Settore Giovanile e Scolastico ha ritenuto necessario sospendere i Campionati Giovanili Nazionali per tutto il periodo di vigenza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Dunque gli Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti.