La nuova stagione della Virtus Francavilla si è aperta con la doppia conferma di Fernandez e Trocini e con l’addio dell’esterno Albertini, proprio per sostituire quest’ultimo il club pugliese è in contatto con la Fiorentina per un prodotto del settore giovanile viola. Si tratta di Fabio Ponsi che sarebbe così alla prima avventura da professionista. Lo riporta trnews.it.