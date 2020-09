E’ stato reso noto il calendario del campionato Primavera 2020-21. La Fiorentina di Alberto Aquilani, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Verona, debutterà in casa contro il Bologna. Si parte nel fine settimana del 19-20 settembre. Chiusura il 15 maggio 2021 contro il Sassuolo in trasferta.

