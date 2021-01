Fiorini: “Il mister ci ha preparati al meglio, non vediamo l’ora di scendere in campo”

Il commento del capitano viola, Fiorini, ai microfoni di Sportitalia nel prepartita della finale di Supercoppa Primavera:

Per me è la quarta finale, vogliamo fare meglio di anno scorso. Ci siamo meritati un altro confronto con loro e cercheremo di portarla a casa. Il gruppo è nuovo, il mister anche, ma siamo già compatti e uniti. Il mister ci ha preparati al meglio per questa sfida, non vediamo l’ora di scendere in campo. Fondamentale per la società dare continuità alla vittoria contro il Verona