Fiorentina Under 18, i ragazzi di Buso battono il Genoa

Bella vittoria per la Fiorentina Under 18 allenata da mister Buso, che oggi si è imposta 4-3 al Bozzi contro il Genoa. Scatenato il trequartista viola David Andrei che ha messo a segno un poker, andando in rete al 8′ e al 56′ per poi replicarsi all’79’ e al minuto 81. Nel Genoa inutile il vantaggio iniziale di Sahli e le reti di Amtic e Vassallo. La squadra di Buso sale in classifica e raggiunge quota 13 punti.

