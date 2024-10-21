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Weekend viola – Sette successi su sette gare: un fine settimana perfetto!

Weekend viola – Sette successi su sette gare: un fine settimana perfetto! - immagine 1
Giorni, orari e risultati delle gare che vedono impegnate le squadre della Fiorentina nei rispettivi campionati e tornei
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito i risultati delle gare delle principali squadre della Fiorentina nell'ultimo week end

SERIE  A

Dom. 20/10

LECCE-FIORENTINA   0-6

LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
CLASSIFICA SERIE A

 

SERIE  A  FEMMINILE

Sab. 19/10

FIORENTINA-LAZIO  3-2

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RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 

PRIMAVERA    1

Lun. 21/10

SAMPDORIA-FIORENTINA  2-4

LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 

UNDER   18

Ven. 18/10

FIORENTINA-GENOA  1-0

LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 

UNDER   17

Dom. 20/10

COSENZA-FIORENTINA 2-4

RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 

UNDER   16

Dom. 20/10

FIORENTINA-BARI  2-1

LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 

UNDER    15

Dom. 20/10

FIORENTINA-BARI  3-0

LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
 
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