Di seguito i risultati delle gare delle principali squadre della Fiorentina nell'ultimo week end
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il weekend viola
Weekend viola – Sette successi su sette gare: un fine settimana perfetto!
Giorni, orari e risultati delle gare che vedono impegnate le squadre della Fiorentina nei rispettivi campionati e tornei
SERIE A FEMMINILE
|Sab. 19/10
FIORENTINA-LAZIO 3-2
|LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
PRIMAVERA 1
|Lun. 21/10
SAMPDORIA-FIORENTINA 2-4
|LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
UNDER 18
|Ven. 18/10
FIORENTINA-GENOA 1-0
|LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
UNDER 17
|Dom. 20/10
COSENZA-FIORENTINA 2-4
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
UNDER 16
|Dom. 20/10
FIORENTINA-BARI 2-1
|LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
UNDER 15
|Dom. 20/10
FIORENTINA-BARI 3-0
|LEGGI LA CRONACA TESTUALE DELLA GARA
|RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA
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