Fiorentina-Torino 5-0. Primo storico successo dei ragazzi dell’U18

Sono servite 15 giornate ad i ragazzi viola per ottenere il primo successo della categoria. Il campionato sperimentale, nato quest’anno, vede una Fiorentina molto deludente all’ultimo posto in classifica, oggi però è arrivata la prima gioia per i ragazzi di Mister Buso. La Fiorentina batte il Torino per 5-0, segno Milani,Neri,Spedalieri (doppietta) e Furina. I ragazzi precedentemente allenati da Alberto Aquilani riescono quindi a muovere finalmente la classifica.