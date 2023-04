Fiorentina, oggi la Primavera contro il Bologna: orario e dove vederla in tv

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani viaggia in campionato e dopo aver strappato un successo importante in casa dell'Inter nell'ultima giornata ed essersi assicurata la quinta finale di Coppa Italia consecutiva, attende il Bologna al Torrini di Sesto, calcio d'inizio alle ore 17. La gara, visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60) sarà seguita in diretta testuale anche da Violanews.com.