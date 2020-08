Ferrarini, salto di categoria? Il giovane viola piace in Serie B

Reduce da una buona annata in Serie C con la Pistoiese, Gabriele Ferrarini potrebbe quest’anno fare il salto di categoria. Il classe 2000 di proprietà della Fiorentina è infatti finito nel mirino del neopromosso Vicenza, alla ricerca di terzini per la prossima stagione. Come si scrive su Biancorossi.net, la trattativa è ben avviata ma resta da definire la formula: il club veneto non gradisce il prestito secco come soluzione di acquisto ed è possibile che l’intesa arrivi sulla base di un prestito con riscatto e diritto di contro riscatto per la Fiorentina.