Ferma anche la Primavera: incerta la finale di Coppa Italia

Anche il campionato Primavera è stato congelato. L’ipotesi da non scartare – scrive La Nazione – è che la regular season, al pari della massima divisione, possa essere interrotta senza mai riprendere se l’emergenza Covid-19 dovesse proseguire: uno scenario che se da un lato farebbe felici i baby viola, che con la vittoria dell’ultimo turno sul Napoli si trovano fuori dalla zona playout, arrecherebbe pure un grave danno: annullare del tutto l’attuale stagione significherebbe precludere a Dutu e compagni la possibilità di disputare la finale di Coppa Italia, in origine programmata a Milano per l’11 aprile contro il Verona.