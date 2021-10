Femminile: Primavera KO a San Marino dopo due vittorie

La Fiorentina Primavera Femminile subisce la prima sconfitta nel suo campionato nella trasferta di San Marino

Per la Fiorentina Primavera Femminile arriva la prima sconfitta in campionato. Le ragazze di Ricci hanno subito una battuta d'arresto in casa del San Marino, impostosi 3-0 oltre misura. Si ferma a due la striscia di vittorie consecutive per le viola, che vedono così volare in testa proprio le biancazzurre insieme al Bari a quota 9. Le gigliate restano a 6 ora in compagnia di Sassuolo, Empoli e Roma, che ha però una gara in meno. Ora due settimane di pausa prima di tornare in campo.