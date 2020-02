Edoardo Pierozzi: “Soddisfazione enorme tornare in finale. Verona ci darà filo da torcere”

Al termine di Juventus-Fiorentina, semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera, il difensore viola Edoardo Pierozzi ha parlato a Violachannel: “Siamo felicissimi, non c’è gioia più grande. Arrivare nuovamente in finale per difendere il titolo, in un anno di alti e bassi come questo, è una soddisfazione enorme per noi. Sicuramente rappresenta una spinta fortissima per il proseguo del campionato e per tornare ai livelli che ci competono. Verona? Se è riuscita ad arrivare in finale battendo la Roma significa che è una squadra fortissima e che può darci filo da torcere in finale. Commisso? Per noi è un fortissimo orgoglio dargli una gioia, ci seguono con vicinanza, questa vittoria è per lui e la sua famiglia”.