Dutu: “È stata una settimana emozionante, partita utile per capire a che punto siamo”

Di seguito il commento di Eduard Dutu, Capitano della Fiorentina Primavera che appena tre giorni fa ha deciso con un suo gol la finale di Coppa Italia di categoria contro il Verona, a margine dell’amichevole in famiglia: “È stata una settimana ricca di emozioni, oggi avevamo questa partita contro la prima squadra per capire a che livello siamo, ci siamo divertiti: è stato bello e utile”, ha detto Dutu. “Giocare con calciatori di questo spessore è fondamentale, il nostro obiettivo è guardarli e cercare di diventare un giorno come loro“.